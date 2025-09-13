Sex v nemocnici! Doktor během operace obšťastňoval sestřičku

13. září 2025
Doktor (44) jedné z britských nemocnic si zadělal na pořádný malér. Během operace odběhl a... Na jiném operačním sále nestoudně skočil na sestřičku! Dvojici přistihla jiná zdravotní sestra.

Šokující případ se odehrál už před dvěma lety. Lékař (44) si během operace v nemocnici v Ashon-under-Lyne v Manchesteru odskočil do jiné místnosti, kde měl pohlavní styk se zdravotní sestrou. Na operovaného muže přitom mezitím dohlížela zdravotnice. 

Polonahý pár načapala po osmi minutách další zdravotní sestra. Případ skončil před lékařským tribunálem, uvedl deník Independent. Lékař Anjum, původem z Pákistánu, ze zdravotnického zařízení odešel v roce 2024. Svého činu přitom lituje. Nutno podotknout, že pacientovi se během nepřítomnosti lékaře nic nestalo. Zákrok proběhl úspěšně.

Před lékařským tribunálem lékař požádal o obnovení činnosti ve Velké Británii. Slíbil, že se podobná situace už nebude opakovat. Jednání stále pokračuje. 

