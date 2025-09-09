Otec na Hradecku kvůli pláči zavraždil miminko: Hrozí mu výjimečný trest
Krajské státní zastupitelství obžalovalo muže (36) z Královéhradecka z vraždy pětiměsíčního syna a také z pokusu o ublížení na zdraví. Muži v případě odsouzení hrozí až výjimečný trest, uvedl v úterý server Novinky.cz.
Muž podle spisu s dítětem několikrát silně třásl, udeřil ho do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku. Dítě bylo hospitalizované, později na následky těžkých zranění zemřelo. Muž se přiznal, že s dítětem manipuloval, ale odmítl jakýkoli úmysl ho zabít.
„Minulý týden podal státní zástupce v této věci obžalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ztotožnil se s návrhem policie i právní kvalifikací, kterou navrhla,“ sdělil serveru Novinky mluvčí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga.
První skutek spočívá v tom, že s kojencem počátkem letošního roku třásl, aby utišil jeho pláč. Podle obžaloby to dělal takovým způsobem, že se dopustil pokusu o ublížení na zdraví. Co se týče druhého skutku, tak původně policie letos v březnu muže obvinila z těžkého ublížení na zdraví. Po úmrtí dítěte a na základě znaleckého posudku kriminalisté čin překvalifikovali a muže obvinili z vraždy.
Vyšetřování případu policie ukončila v srpnu a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Muž je ve vazbě.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.