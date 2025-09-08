Žalobce poslal před soud pro usmrcení z nedbalosti dvě armádní zdravotnice Lenku Š. (62) a Simonu B. (34). „Starší z nich pochybila, studenta vyšetřila jen zběžně, jeho zdravotní stav podcenila. Neprovedla měření kyslíku v krvi, neposkytla léky proti možnému otoku. Dostatečně nevyhodnotila způsobená poranění. Jako zkušený zdravotník měla předpokládat vážnější zranění,“ řekl žalobce Radek Hůlka. Druhá zdravotnice pak kolegyni nic z toho nenavrhla.
Ženy se hájily, že měl mladík jen odřeninu na krku a dožadoval se návratu ke své jednotce. Nakonec ho poslali na ubytovnu s tím, že v případě bolestí se má opět ohlásit. Hodinu poté zkolaboval.
Zdravotnice: Nepochybila jsem!
„Já jej vyšetřila všemi možnými způsoby, které jsem považovala za potřebné – ohmatání, předklon, záklon, pohled do krku. Myslím, že jsem v tomto případě nic neopomněla. Na krku měl pouze malou odřeninu, jako by se poškrábal. Tu jsme mu ošetřili,“ hájila se u soudu Lenka Š.
Žalobce Radek Hůlka k případu úmrtí studenta při vojenském cvičení TV Blesk Zdeněk Matyáš
Simona B. měla pro změnu pochybit, když nerozporovala transport zraněného vojenským sanitním vozem. „Operátorkou záchranné služby byla upozorněna, že se pacient nesmí takto převážet, pokud byla zahájena resuscitace, a že je potřeba ho odvézt vozem záchranné služby,“ řekl žalobce.
Rodina požaduje odškodné
Mladík o den později ve vyškovské nemocnici zemřel. Policie původně vyšetřování uzavřela s tím, že šlo o nehodu a případ odložila. Státní zástupce ale loni na základě stížnosti pozůstalých vrátil policistům případ k doplnění šetření. Vojenská policie poté obvinila obě zdravotnice z usmrcení z nedbalosti.
Rodiče, dva bratři a dědeček zemřelého se domáhají odškodného ve výši 3,5 milionu korun. Jednání bude pokračovat v listopadu výslechem znalců a svědků.