Žatec „ozdobila“ bizarní cedule zakazující žebrotu: Lidé si z ní utahují
V Žatci u obchodního domu Tesco se objevila nová cedule. Zakazuje žebrotu či sbírání vajglů. Z chyby a nepřesného slovního obratu si místní i lidé na sociálních sítích utahují.
Kuriózní cedule lemuje prostory před obchodním centrem Tesco v Žatci. V okolí se nachází také stánek se zmrzlinou či prodejna kebabu, informoval Žatecký deník.
„Zákaz sezení, zákaz žebrání a sběr krátkých vajglů,“ stojí na plaketě. Vymahatelnost zákazu žebrání je přitom sporná. Městská vyhláška zákaz nijak nezmiňuje.
Lidem je cedule spíše pro smích. „Dobrý vědět, že u nás v Žatci můžete sbírat vajgly, ale bacha, jen když jsou dlouhý,“ napsal v příspěvku jeden z uživatelů. „Jaká je minimální délka legálně sbíratelného vajglu?“ napsal další.
Jiní naopak upozornili na chybu v textu. „Tam chybí ‚u‘ ve slově sběr, ne? Jinak by to znamenalo, že u sběrny krátkých vajglů se nesmí sedět a žebrat,“ dodal komentující.
To se panu starostovi z ANO něco nepovedlo.