Žatec „ozdobila“ bizarní cedule zakazující žebrotu: Lidé si z ní utahují

Žatec.
Žatec.  (Autor: Marie Dvořáková)
Autor: btk - 
8. září 2025
09:31

V Žatci u obchodního domu Tesco se objevila nová cedule. Zakazuje žebrotu či sbírání vajglů. Z chyby a nepřesného slovního obratu si místní i lidé na sociálních sítích utahují.

Kuriózní cedule lemuje prostory před obchodním centrem Tesco v Žatci. V okolí se nachází také stánek se zmrzlinou či prodejna kebabu, informoval Žatecký deník.

„Zákaz sezení, zákaz žebrání a sběr krátkých vajglů,“ stojí na plaketě. Vymahatelnost zákazu žebrání je přitom sporná. Městská vyhláška zákaz nijak nezmiňuje. 

Lidem je cedule spíše pro smích. „Dobrý vědět, že u nás v Žatci můžete sbírat vajgly, ale bacha, jen když jsou dlouhý,“ napsal v příspěvku jeden z uživatelů. „Jaká je minimální délka legálně sbíratelného vajglu?“ napsal další. 

Jiní naopak upozornili na chybu v textu. „Tam chybí ‚u‘ ve slově sběr, ne? Jinak by to znamenalo, že u sběrny krátkých vajglů se nesmí sedět a žebrat,“ dodal komentující. 

Uživatel_5313099 ( 8. září 2025 09:54 )

To se panu starostovi z ANO něco nepovedlo.

Franta Flinta ( 8. září 2025 09:47 )

...sběr krátkych... To psal nějaký pologramot...

