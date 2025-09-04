Nehoda lanovky s 16 mrtvými: Krutý osud chlapečka (3)
Při nehodě lanovky Glória v portugalském hlavním městě Lisabon přišlo ve středu o život nejméně 16 lidí. Mezi nimi byl i muž z Německa, který byl na lanovce se svou ženou a malým synkem. Manželka skončila ve vážném stavu v nemocnici. Jejich tříletý synek po záchraně odmítl opustit policistu, který ho vytáhl.
Na záchranáře a policisty čekal na místě nehody oblíbené lanovky příšerný pohled. Během fatální havárie přišlo o život nejméně 16 lidí. Dalších nejméně 22 lidí utrpělo rozličná zranění Někteří z cestujících zůstaly po nehodě zaklínění v sutinách a zbytcích lanovky. Jedním z nich byl i mladý muž z Německa.
Toho se záchranáři po příjezdu na místo pokoušeli vyprostit, bohužel však bez úspěchu. Mladý Němec v sutinách zemřel. Na lanovce nebyl sám. Ze zničené lanovky záchranáři postupně vytáhli i jeho ženu, která skončila v kritickém stavu v nemocnici a jejich tříletého synka.
Policista, který chlapečka zachraňoval, dělá svou práci již přes dvacet let. Něco takového však zatím nezažil. „Podařilo se mu dítě dostat ze sutin, zachránil ho, odvezl ho do nemocnice a chlapec se ho teď odmítá pustit,“ napsal zpravodajský server CNN Portugal.
Matku mezitím převezli na jednotku intenzivní péče. Je mimo ohrožení života, její zranění jsou však i tak velice vážná. Chlapec při nehodě utrpěl podle portugalských médií lehká zranění.
Společnost Carris, která je zodpovědná za provoz lanovky, ujistila, že byla provedena veškerá předepsaná údržba. Připomněla, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Podle společnosti jsou také pravidelně dodržovány měsíční, týdenní i denní kontroly.
Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores s čtvrtí Bairro Alto, která je známá rušným nočním životem.
