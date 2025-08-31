Děsivý nález u dětského hřiště: Z potoka vylovili kufr s lidskými ostatky
Děsivý nález rozrušil obyvatele poklidné čtvrti Bonlanden bádensko-württemberského města Filderstadt. Nějaký čas je obtěžoval nepříjemný zápach, až jeden z místních vše ohlásil úřadům. Uklízecí četa pak našla v potoce nedaleko dětského hřiště kufr s lidskými ostatky.
Po stížnostech na odporný puch vyslal úřad trojici zaměstnanců technických služeb, aby vše na místě prověřili. Uklízeči dorazili s dodávkou s valníkem, a začali zpod lávky místního potůčku lovit odpad. Záhy ale celí vyděšení práci ukončili a zavolali policisty.
Zpod lávky totiž vytáhli kufr s děsivým obsahem. Když zavazadlo otevřeli, objevili lidské ostatky. „Byla vidět velká kost. Policie dorazila na místo krátce poté,“ popsala pro deník Bild Petra Hanke (62), která likvidaci odpadu sledovala.
Kufr ukrýval již téměř rozložené tělo ženy. Ležela uvnitř schoulená v embryonální poloze. Přesnou příčinu smrti nyní zjišťují odborníci. Jak dlouho leželo zavazadlo s děsivým obsahem pod lávkou, není jasné. „To bude možné určit až poté, co budou k dispozici příslušné laboratorní testy, které určí stupeň rozkladu,“ dodal policejní mluvčí Michael Schaal.
Místními nález otřásl. Zápach přisuzovali odpadkům naházeným pod lávkou a byli rádi, že nepořádek město konečně odklidí. „Moji psi na lávce čenichali jako zběsilí. Musela jsem je silou odtáhnout na vodítku pryč,“ vzpomínala na nedávnou procházku Bettina Schön.
Že její mazlíčci nasáli zápach mrtvoly, by ji v životě nenapadlo. Vzpomněla si ale, že kufr zahlédla v odpadcích už před třemi týdny. Jak se na místě děsivé zavazadlo ocitlo, komu ostatky patří a jak se do kufru dostaly, má zjistit speciálně vytvořená vyšetřovací skupina.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.