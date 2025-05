Poprask na hřišti v Jihlavě: Zloděj ukradl lopatky i tatrovky! Mámy zuří

Nad víkendovou krádeží na hřišti v Jihlavě asi každý zakroutí hlavou. Z dětského plácku zmizela hromada hraček.

„Žádáme dotyčného aby hračky z hřiště U Hřbitova 34 ve slušnosti navrátil! Tyhle hračky jsme zde v kolektivu maminek daly ke hraní pro VŠECHNY děti. (...) Hanba by mě fackovala okrádat děti,“ napsala na sociálních sítích Eliška.

Z místa zmizely nejen velké tatrovky, kolečka či bagr, zloděj se nebál ukrást ani velkou modrou bednu s lopatkami a bábovkami.

Příspěvek na sociálních sítích způsobil poprask. „Tak to je teda síla, ukrást hračky na pískovišti. To musel udělat totální magor,“ napsal jeden z komentujících. „A to tenhle trend čtu teď ve skupinách maminek dost často, že prostě vezmou erární hračky, se slovy, však co, synovi se to líbilo,“ dodala další.

Jak okomentoval server Jihlavská Drbna, hračky se přesto podařilo najít. Jaký hříšník si hračky dovolil ukrást, není zřejmé. „Většinu hraček jsem již vyzvedla a navrátila. O tom, kdo je vzal, můžeme jen polemizovat. Já věděla jen adresu, kde se opravdu našly,“ sdělila webu jedna z místních. Díky štědrým dárcům je teď hraček na hřišti dokonce o něco víc.