Los posnídal listy v zahradě na Zlínsku: Policisté ho doprovodili zpět do přírody

Netradiční zážitek mají za sebou řidiči na Zlínsku. V pátek se tady vydal los evropský do jedné ze zahrad na snídani. Aby se sudokopytníkovi v ranním provozu nic nestalo, doprovodili jej policisté bezpečně k lesu.

Los si k procházce zvolil cestu přímo přes křižovatku v Želechovicích nad Dřevnicí. Překvapení a pobavení řidiči měli obavu, aby zvíře někdo nesrazil. Zalarmovali proto policisty.

„Los se mezitím usídlil na zahradě jednoho domu, kde si pochutnával na čerstvé snídani - listech stromů. Policisté se ho pokusili zlákat na mrkev, ale zvíře mělo jasno: jen zelené a bio!“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková s úsměvem netradiční zásah svých kolegů.

Když přežvýkavcec dostatečně posnídal, doprovodili ho policisté zpět do přírody. „Vyrazil přes pole zpět do lesa, kde bude s jistotou ve větším bezpečí než na křižovatce,“ dodala Kozumplíková s tím, že informaci o výskytu zvířete předali policisté starostovi a příslušným úřadům. Řidiči v lokalitě by měli být pozorní a k cestujícímu losovi ohleduplní.