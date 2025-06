Ředitel umlátil studenta (†10) před zraky spolužáků: Rány tyčí směřoval na hlavu

Chlapec z pákistánské základní školy zemřel poté, co ho ředitel nemilosrdně zmlátil tyčí. K šílenému výprasku mělo dojít před zraky všech chlapcových spolužáků během školního shromáždění. Následkům bití podlehl v nemocnici.

Brutálnímu napadení malého Khyalmata měla předcházet drobná nekázeň na školním shromáždění. Podle ředitele Waqara Ahmeda si však jeho chování zasluhovalo okamžitý a tvrdý trest. Vzal tedy do ruky tyč a vší silou se do kloučka pustil. Před zraky jeho spolužáků ho opakovaně vší silou udeřil do hlavy, krku, obličeje a zad.

Nepřiměřený trest si vyžádal převoz do nemocnice. Tam chlapec podle místních médií později zemřel. Agresivního ředitele už zatkla policie a umístila ho do vazby. „Násilí vůči ženám a dětem se nesmí tolerovat za žádných okolností,“ řekl pro deník Daily Mail vyšetřovatel Rai Mazhar Iqbal. „Nikdo nemá právo zneužívat posvátného postavení učitele k takové brutalitě,“ pokračoval.

Incident vyvolal mezi místními obrovskou vlnu nevole. Rodiče po městských zastupitelech začali požadovat zákaz tělesných trestů, které jsou až na výjimky v pákistánských školách stále povolené. „Učitel je duchovní ochránce, ale tenhle muž absolutně znesvětil své povolání,“ uzavřel Iqbal.