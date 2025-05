Zdrcený táta po smrti manželky v Turecku: Kam zmizelo srdce mé ženy?!

Ohromný šok čekal britskou rodinu na dovolené v Turecku. Za dosud neobjasněných okolností tam zemřela mladá maminka Beth (†28). Pro jejího muže a děti nepředstavitelná ztráta. Záhadou však zůstává, proč turečtí lékaři bez vědomí manžela odstranili její srdce a co se s ním stalo?

Když se Luke se svou manželkou Beth a dvěma malými dětmi chystal na dovolenou do Turecka, netušil, že ho čekají nejhorší chvíle v životě. Do země přiletěli na konci dubna a hned po přistání se Beth začala cítit špatně. Rodina nechtěla nic nechat náhodě, a proto se Beth vydala do nemocnice, kde skončila na jednotce intenzivní péče. Luke během hospitalizace nesměl svou ženu navštívit.

Posléze dostal příšernou zprávu, že jeho žena nejdřív upadla do deliria a následně zemřela. „Před dvěma týdny jsem se vydal na dovolenou spolu s manželkou a našimi dvěma dětmi. Vrátili jsme se už jenom tři,“ napsal Luke podle deníku Bild. Nemocnice rodinu neinformovala o vážnosti stavu ženy a ani prý neuvedla přesnou příčinu úmrtí.

Místo odpovědí se turecké úřady pustily do ovdovělého muže. Obvinily ho, že svou ženu otrávil, načež ho zatkla policie a několik hodin ho vyslýchala. Nakonec byl však propuštěn a v nemocnici probíhá vyšetřování.

Když se pak tělo Beth konečně dostalo domů, britští patologové objevili další děsivou skutečnost. Bez manželova vědomí či souhlasu jí lékaři v Turecku odstranili srdce. „Otevřeli její tělo a vyndali z ní ten nejdůležitější kousek,“ zoufal si Luke. Jeho známí založili pro něj a jeho dvě děti veřejnou sbírku. „Nejhorší bylo, když jsem dětem musel vysvětlit, že maminka už nepřijde. To mě zničilo,“ uzavřel Luke smutně.