Ohnivé peklo v tureckém horském rezortu: Uhořelo 76 lyžařů, 14 lidí bylo z jedné rodiny!

Takřka plně obsazený hotel Grand Kartal pro 238 hostů v oblíbeném zimním rezortu se pyšnil útulným dřevěným interiérem, i když už měl nejlepší léta za sebou. A to byl zřejmě kámen úrazu. V noci na úterý totiž okolo půl čtvrté vypukl ve čtvrtém z 11 pater (údajně v prostorách restaurace) požár. A protože v místě nemají hasičskou stanici, čekalo se na příjezd stříkaček přes hodinu!

Zásah navíc komplikoval fakt, že hotel stojí v příkrém svahu. „Někteří lidé začali skákat v panice z oken. Jeden z kamarádů se vrhl z nejvyššího patra. Kéž je mu bůh milostiv,“ popsal očitý svědek a zaměstnanec sousedního hotelu Omer Sakrak. „Další se snažili sešplhat dolů pomocí svázaných prostěradel, která se však trhala… Jeden otec dokonce křičel, že vyhodí své roční dítě z okna, nebo uhoří!“ přidává Omer.

Tragické prázdniny

Ohnivé peklo si nakonec vyžádalo 76 obětí a 51 zraněných. Mezi mrtvými je množství dětí, které rodiče vzali na lyže po nedávném pololetním vysvědčení. Nejtragičtější je ale bez debat osud Zehry Seny Gültekinové, která pracovala v obchodním oddělení Turkish Airlines a nyní si přijela užít zimní radovánky se svými nejbližšími. O život přišli jak ona, tak manžel, jejich tři malé děti a navrch dalších 9 příbuzných – celkem tedy 14 osob z jediné rodiny!

Když se Ferman Ermanoğlu dozvěděl o smrti dcery (†24), dostal před nemocnicí infarkt.

Kdo další přišel o život?



➤ Novinář a fotbalový činovník se ženou a 2 dětmi

➤ Šéfkuchařka významných podniků z Istanbulu

➤ Děkan podnikohospodářské katedry s rodinou

➤ Plavkyně klubu Fenerbahce s matkou

➤ Zubař z Izmiru se ženou a dětmi

➤ Dva manažeři asociace pro větrnou energii

➤ Neurolog z Ankary se ženou a 3 dětmi

➤ Absolvent Tarsus American College s rodinou

Výpovědi přeživších: Nefunkční detektory kouře!



Někteří z přeživších kritizují nefungující bezpečnostní zařízení. „K ránu nás probudil silný hluk,“ popisuje jistý Eylem Şentürk. „Mysleli jsme si, že je to sníh, co padá ze střechy. Zvuk byl ale pořád silnější a má žena cítila kouř. Jenže detektory nefungovaly, nikdo nás nevaroval. Když jsem otevřel dveře do chodby, viděl jsem kouř. Rychle jsem seběhl dolů, byl jsem v šestém patře, tedy jedno patro nad recepcí, ale manželka se kvůli kouři ztratila. Když nemohla najít východ, vyskočila z okna na verandu,“ vzpomíná na hrůzné chvilky.

Podle expertů k rychlému šíření požáru přispělo právě všudypřítomné dřevěné obložení. V souvislosti s vyšetřováním příčiny už tamní policie zadržela čtyři osoby včetně majitele hotelu. Už v prosinci totiž městská kontrola odhalila sedm závažných nedostatků ohledně dodržování požární bezpečnosti (mj. i nefunkční alarm), ale nic se nenapravilo...

Neštěstí desetiletí

Jde o nejtragičtější požár v Evropě za posledních 10 let. Dosud jím byl požár výškové budovy v Londýně z roku 2017, který měl 72 obětí.