Kocour ve Varech napadl majitelku: Zasáhnout museli strážníci

Co začalo jako nevinná procházka v parku, skončilo krvavým útokem. V Karlových Varech museli strážníci zasahovat kvůli nezvladatelnému kocourovi, který se pustil do své majitelky (33). Ženu poranil tak vážně, že musela být převezena do nemocnice. Chlupatý agresor později skončil zpátky doma.