Šílené jednání mladíka na Tachovsku: Najížděl do lidí!

Muž (23) pod vlivem drog napadl na Tachovsku recepční firmy, najížděl vozem do lidí a poškodil majetek zhruba za milion korun. Kriminalisté jej obvinili a dali návrh na jeho vzetí do vazby. Při incidentu nebyl nikdo zraněn.

Kriminalisté obvinili muže z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. Mladík podle policie pod vlivem amfetaminu ve čtvrtek 17. dubna fyzicky napadl recepční v podniku na Tachovsku. Ostraha ho vyvedla na parkoviště, kde usedl do svého vozidla a odjel. Na místo se ale vrátil a dožadoval se vstupu do budovy.

„Poté co neuspěl a ostrahou byl opět vyveden na parkoviště, usedl do svého vozidla a rozjel se proti vchodovým dveřím, do kterých najel. Pak z místa ujel. Jeho nezákonné chování pokračovalo, když se po pár minutách vrátil a rychlou a velmi nebezpečnou jízdou ohrozil několik osob, které stály u vchodových dveří. Dvě ženy naštěstí stačily před rozjetým autem uskočit a muž s vozidlem narazil do stěny objektu,“ popsala případ krajská policejní mluvčí Hana Kroftová.

Celý incident se podle policie obešel bez zranění. „Policejní komisař zahájil trestní stíhání třiadvacetiletého muže. Dnes byl státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem předán i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ doplnila mluvčí.