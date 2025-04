Případ Studny z Vonoklas si scenáristé upravili: Co bylo ve Třiceti případech majora Zemana a nové minisérii jinak?

Do paměti veřejnosti se případ tragédie z Vonoklas u Prahy zapsal hlavně díky stejnojmenné epizodě československého seriálu 30 případů majora Zemana. Šestadvacátý díl lze s trochou nadsázky považovat za jeden z prvních hororů, který v televizi mohli diváci svého času vidět.

Epizoda odvysílaná roku 1980, tedy 12 let po skutečné tragédii, připomíná neštěstí, při kterém hasiči našli v hořícím rodinném domě ohořelou mrtvolu ženy a ve studni na zahradě jejího mrtvého manžela. Syn jako jediný přežil.

Příběhu se po více než 55 let věnovala i režisérka Tereza Kopáčová, která pro Voyo originals (Oneplay) natočila šestidílnou mini sérii s názvem Studna. Jenže jak komunistická studna, tak i ta současná mají své mouchy. Jak to bylo ve skutečnosti a co si scénáristé vymysleli?