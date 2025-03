Mladík na Olomoucku roky znásilňoval mladší sestru: Pět let vězení se mu zdálo moc

Osm let hrůzy prožívala dívka na Olomoucku. Její o čtyři roky starší bratr ji dlouhá léta znásilňoval. Dopouštěl se toho už od svých 12 let! Dívka prolomila mlčení a rodičům se svěřila. Soud poslal útočníka na pět let do vězení.