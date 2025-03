Neskutečný hazard cyklisty u Berouna: S děvčátkem vjel před vlak

Vše natočila palubní kamera strojvedoucího, který na sociálních sítích pod přezdívkou @jarynjarin upozorňuje na nebezpečné chování na železnici. „Už na předchozí přejezd vjel bez rozhlédnutí. Když jsem pak zastavil ve stanici, vydal se přes služební přechod, kam je vstup zakázán,“ popsal pro Blesk.

Cyklista při přejíždění kolejí přímo nešlapal do pedálů, byl však na kole a odstrkoval se nohou. K bicyklu měl navíc připojené dětské kolo a na něm seděla malá dívka. To se však už k místu řítil rychlík. „Strojvedoucí musel být ve strašném stresu, protože se v sekundách rozhoduje o zavedení rychločinného brzdění. Stačilo malé zaškobrtnutí a byli by oba mrtví,“ dodává autor videa. Vlak jim projel těsně za zády asi 90kilometrovou rychlostí. Stačilo přitom, aby využili podchod pod kolejemi, který je jen o pár metrů dál.

Stejný scénář

Jen těsně smrti unikla rodina se třemi dětmi, která loni v prosinci přecházela kolejiště přes služební přechod na nádraží v Zábřehu na Moravě. Málem ji smetlo pendolino. Táta situaci omlouval, že nádraží navštívili poprvé a byli zmatení. Katastrofě zabránil nejspíš strojvedoucí, který začal brzdit a vlak zpomalil. Drážní úřad uložil dospělým pokutu „v řádu několika tisíc korun“, přesnou částku neupřesnil.

Závoru prorazte!

Problém na železnici způsobil také řidič na Ústecku. Jen co přejel vlak a zvedly se závory, vjel na přejezd. Nepočkal, až přestane blikat červená, a když byl na kolejích, šraňky znova spadly a s autem uvízl v kolejišti. Pomohl jiný řidič, který jednu závoru nadzvedl. Dopravní experti upozorňují: Když svítí červená, nikdy na přejezd nevjíždějte. Pokud tam zůstanete uvězněni, zařaďte okamžitě jedničku a závoru prorazte!