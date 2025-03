Ze zoufalství založil požár: Nevlastní matka držela muže pod zámkem přes dvacet let!

Žena měla držet svého nevlastního syna dvacet let pod zámkem (Autor: Waterbury Police Department)

Hasiči, kteří vyráželi k požáru v americkém státě Connecticut, učinili hrůzný objev. Našli tam dospělého muže, který vážil pouhých 30 kilogramů a celkově působil extrémně zanedbaným dojmem. Když ho převezli do nemocnice, vyšlo najevo, že ho prý jeho nevlastní matka, Kimberly Sullivanová, přes dvacet let týrala a držela zamčeného v pokoji. Ta veškerá obvinění odmítá.

Dvaatřicetiletý muž svou nevlastní matku obvinil z toho, že ho od přibližně jedenácti let držela zamčeného v pokoji s minimálním přísunem jídla a vody a bez přístupu ke zdravotní péči. Požár dle vlastních slov založil sám, protože to prý považoval za jedinou možnost útěku.

Mezi jeho nejranější vzpomínky prý patří pití vody ze záchoda a tajné kradení jídla, protože rodina ho odmalička trýznila hladem a žízní. Když jednoho dne objevili v jeho pokoji obaly od jídla, začali ho tam zamykat. Ve škole si všimli zvláštního chování, chlapec ostatním kradl svačiny a vyjídal odpadky, poslali proto do jejich domu dvakrát sociální pracovníky. Ti však na nic nepřišli a jejich návštěvy vedly akorát tak k tomu, že mladíka přestala rodina do školy posílat úplně.

24 hodin denně v jedné místnosti

Ven se od té doby dostal pouze kvůli domácím pracím, které denně zabraly čas maximálně dvěma hodinami. „Oběť byla zamčená více méně 22 až 24 hodin denně v jedné místnosti,“ popsala policie podle serveru npr.org. Dostával prý většinou dva sendviče a dvě malé lahve vody denně. „Každý den svého života jsem měl hlad,“ řekl vyšetřovatelům. Od dětství prý nebyl u lékaře, dostával jen Aspirin. Většina jeho zubů byla při nalezení zkažená.

Stejně tak ho rodina prý nepouštěla ani do koupelny. Na malou chodil do lahví a na velkou na noviny. Dostával pár knih ročně, za pomocí kterých se snažil aspoň nějak vzdělávat a o světě se dozvídal z rádia, které bylo za dveřmi pokoje. Jeho otec ho prý občas pouštěl ven a koukal se s ním na televizi nebo spolu pracovali na zahradě, po jeho smrti se situace drasticky zhoršila.

Osudové dědictví

Po otci zdědil muž pár kousků oblečení a v jedné staré bundě objevil zapalovač. „Okolo osmé večer slyšel zabouchnutí dveří nevlastní matky a pomyslel si, že toho už bylo dost,“ popsala policie. „Nevěděl prý kolik bylo hodin, ale rozhodl se, že založí požár,“ dodali vyšetřovatelé. Použil hořlavou desinfekci na ruce, protože věděl, že oheň bude muset být natolik velký, aby bylo potřeba zavolat hasiče. Sullivanová mu prý nakázala, aby se šel umýt a nevzbuzoval tak podezření svým zanedbaným vzhledem. Muž však místo toho „prý schválně spadl a zůstal ležet na zemi, protože věděl, že ho pak hasiči budou muset odvézt do nemocnice.“ Záchranářům na místě řekl, že touží po svobodě, podle výsledků následného vyšetření vážil pouhých 30 kg.

Kimberly Sullivanová, jeho nevlastní matka, veškerá obvinění odmítá. „Tato nařčení pocházejí z úst jednoho člověka, který nemá žádné svědky. Neviděli jsme jediný důkaz, který by jeho verzi podporoval,“ řekl její právník. „Uvidíme tedy, co na to řekne soud,“ dodal. Výpověď muže podporuje i svědectví strýce, který ho prý naposledy viděl někdy mezi lety 2004 a 2005. Když se mu několikrát nepovedlo synovce zkontaktovat, najal si asi před deseti lety soukromého detektiva. Ten mu prý doporučil, aby začal hledat úmrtní list.

Podle slov strýce vypadal jeho synovec v nemocnici jako přeživší holokaustu.