Otec mlátil miminko do hlavy a hodil ho z půlmetru do kočárku: Chlapeček je v ohrožení života

Královéhradecká policie obvinila šestatřicetiletého muže z těžkého ublížení na zdraví poté, co vážně zranil svého pětiměsíčního syna. Podle kriminalistů s dítětem několikrát silně třásl, udeřil ho do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku.

O incidentu na webu informovala policejní mluvčí Iva Kormošová. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému muži až 12 let vězení. „Miminko, které je hospitalizováno v nemocnici, je v přímém ohrožení života,“ sdělila Kormošová.

Vzhledem k tomu, že hrozilo, že obviněný muž uprchne, soud vyhověl návrhu policie a poslal jej do vazby.