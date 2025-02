Seniora z Bánova našli ležet na podlaze: Sanitka přijela za hodinu a půl, starosta zuří

V obci Bánov došlo v neděli k opravdu nevídanému případu. Pracovníci charity si při rozvážce obědů všimli, že jeden z jejich klientů si před domem nevyzvedl včerejší oběd. Jelikož senior neotvíral, zavolali starostovi. Ten přijel na pomoc i s policií.

„S hlídkou Policie ČR jsme přes sousední nemovitost vstoupili dvorem do domu, kde senior ležel na podlaze, naštěstí při životě, pouze upadl a spal. Druhý den. Byl předán do péče zdravotníků, je plně při vědomí,“ napsal na sociálních sítích starosta Marek Mahdal. Sanitka ale prý přijela až za hodinu a půl.

Jelikož byl senior při vědomí, zdravotníci přednostně vyřešili předchozí případy. Starosta dlouhý příjezd sanitky vyčítá bezohledným lidem. „Nechci v žádném případě nic vyčítat ZZS, jsou extrémně zatížení a patří jim čest. Nicméně to extrémní zatížení je zapříčiněno tím, že lidé nejsou soudní a volají si sanitku v naprosto nesmyslných případech,“ dodal Mahdal. Podle něj podezření na zlomený malíček či nevolnost rozhodně není důvod pro výjezd záchranářů.

Přestože případ seniora měl šťastný konec, v případě vnitřního zranění, které laik okem neodhalí, by dlouhý dojezd nemusel dopadnout dobře. „Je to samozřejmě těžké posoudit, ale v jistých případech by měl být výjezd ZZS pacientovi účtován. Jinak to bude jen horší a ZZS bude více a více zneužívána,“ uvedl starosta nakonec.