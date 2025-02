Kousance i rány tyčí: Náruživá žena nutila partnera k sexu, když odmítl, následoval trest

Partnera nutila k sexu Ľudmila (34) ze slovenské Kysuce. Pokud nechtěl, následoval výprask. Roztoužená žena neváhala muže kousat a mlátit kovovou tyčí. Když se ho jeho otec zastal, schytal to také. Sexuchtivá agresorka skončila ve vazbě.

Náruživá Ľudmila svého partnera týrala. Nejvíce ji dokázalo rozzuřit, když odmítl výzvu k sexuálním hrátkám. Při těch navíc žena vyžadovala praktiky, které zrovna nebyly podle jeho představ. Když se zdráhal, následovalo bití.

Nebožák si s partnerkou zažil peklo. Podle serveru Noviny.sk se Ľudmila nerozpakovala druha budit v noci tak, že jej silně kousala do různých částí těla. Neváhala muže zkopat. Schytal též četné rány do hlavy, leckdy si na něj agresorka vzala i kovovou tyč.

Nakonec museli zasáhnout policisté. „Vyšetřovatel ženu obvinil ze zločinu týrání blízké osoby a zločinu sexuální násilí,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Kocková. Více informací policisté s ohledem na oběti ponižujícího a násilného jednání agresivní ženy poskytovat nebudou.

Muž totiž nebyl jediným, kdo to od násilnice schytal. Se zlou se potázal i jeho otec, když se týraného syna zastával. Žena se do něj pustila pěstmi a praštila s ním o topení. Soudkyně poslala ženu do vazby. Hrozilo, že ve svém jednání bude agresorka pokračovat. Ľudmila proti tomu okamžitě podala odvolání.