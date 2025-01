Ve Španělsku zatkli Čecha: Podezřívají ho z vraždy turisty! Rozkládající se tělo našli až po měsíci

Španělská policie zadržela podezřelého Čecha 7. ledna ve stejné vesnici, kde nalezli i tělo oběti, na východě Pyrenejského poloostrova. Podle informací španělských médií měl muž po zmizení George opustit Španělsko a odcestovat do České republiky. Pak se ale do Španělska vrátil a policie ho zatkla. Podezřelý se údajně dříve chlubil svým působením ve Francouzské cizinecké legii a speciálních jednotkách v České republice, uvedl britský deník The Sun.

Tělo Johna George, který byl pohřešován od 14. prosince, bylo nalezeno v pokročilém stadiu rozkladu na venkovské usedlosti. Identifikace těla proběhla na základě tetování a oblečení, přičemž formální identifikace pomocí testů DNA je stále v procesu. Přesná příčina smrti dosud nebyla určena, ale vyšetřovatelé se domnívají, že George mohl být zavražděn po hádce spojené s užíváním drog.

Rodina Johna George, který po sobě zanechal dvě děti, vyjádřila hluboký zármutek. „Doufám, že tvář Johna bude pronásledovat ty, kteří nám to způsobili, každou noc,“ uvedla jeho sestra Courtney ve svém prohlášení.

České ministerstvo zahraničí potvrdilo zadržení českého občana ve Španělsku. „Zadržený nemá zájem o kontakt s českou ambasádou v Madridu,“ sdělil mluvčí Daniel Drake zpravodajství CNN Prima News. Vyšetřování případu nadále probíhá a není vyloučeno, že budou zadrženy další osoby.

Interpol se do případu zapojil, protože hlavní podezřelý pochází z České republiky. Španělská policie má nyní 72 hodin od zadržení, aby podezřelého předvedla před soud v Torrevieja, kde bude rozhodnuto o jeho dalším osudu.