Zloději v České Lípě okradli nemohoucí seniorky: Jedna z nich zemřela

Liberečtí policisté od začátku týdne pátrají po dvou mužích, kteří v České Lípě okradli dvě důchodkyně. Jedna z obětí, 76letá žena upoutaná na lůžko, den poté zemřela. Pachatelé se pod záminkou pomoci dostali do bytu a odcizili celkem 84 tisíc korun.

Policie pátrá po dvou mužích, kteří toto pondělí v České Lípě okradli dvě seniorky v jejich bytě. Jedna z nich, šestasedmdesátiletá invalidní žena upoutaná na lůžko, den poté zemřela na srdeční selhání. Na webu policie o tom ve středu informovala regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

„Podle její rodiny jí krádež peněz, se kterými spojovala finanční zajištění své budoucnosti, silně rozrušila,“ dodala Baláková.

Dovnitř bytu v panelovém domě v centru města se oba muži dostali v pondělí po 6:30 poté, co sedmasedmdesátiletá seniorka při vynášení odpadků upadla venku na ledovce a zůstala ležet. „V té chvíli jí přispěchali na pomoc dva muži, zvedli ji a nabídli doprovod ke vchodu do domu. Paní byla z jejich milého chování dojatá a z vděčnosti je pozvala na kávu do bytu, ve kterém bydlela spolu se dvěma seniorkami,“ uvedla Baláková.

Uvnitř jim kromě kávy dala navíc každému za pomoc 200 korun. Poté se jeden z mužů vzdálil s výmluvou, že jde na toaletu a už se nevrátil. Druhý mezitím seniorky asi půl hodiny bavil svým vyprávěním a pak také odešel. To, že něco není v pořádku, zjistily ženy až v pondělí odpoledne, když sháněly klíče od bytu, které měly být v zámku dveří.

„Později zjistily, že jedné z nich někdo sebral z peněženky 4000 korun a druhé, 76leté nájemnici bytu, která byla po amputaci nohy a operaci páteře upoutaná na lůžko, odcizil 80.000 korun. Byly to její veškeré peníze, které si dlouho spořila z invalidního důchodu,“ uvedla mluvčí policie.

Podle svědectví seniorek byl jeden z mužů ve věku 45 let, štíhlý, vysoký zhruba 175 centimetrů. Měl snědou pleť, tmavé vlasy střední délky a delší neupravené vousy hnědé barvy. Oblečen byl do potrhaných riflí. Mluvil česky bez dialektu. Druhý z mužů byl zhruba třicetiletý, také snědé pleti. Měl tmavé, kratší vlasy a na krku tetování. Na sobě měl modrou bundu a bílé tepláky. Policie po obou mužích, které podezírá z krádeže peněz a klíčů od bytu, pátrá.

„Tento případ je jen dokladem toho, že se bezmocní senioři mohou stát obětí trestného činu i v situacích, které se jim zpočátku jeví zcela nevinně. Seniorům proto radíme, aby cizí lidi nevpouštěli do svých domácností za žádných okolností. I ze zdánlivého gentlemana se může vyklubat nakonec zloděj nebo ještě něco horšího,“ dodala Baláková.