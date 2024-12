Záhadná nehoda nevlastní vnučky Mekyho Žbirky (†69): Dominika skončila v bdělém kómatu, šance na zotavení je mizivá

Manžel Ivan se o Dominiku stará na plný úvazek. Pomáhají i ostatní příbuzní. Šance, že se mladá žena opět probere z vegetativního stavu, je ale mizivá. „Není schopná komunikovat, nedokáže se pohnout, ani sama přijímat potravu. Ta jí musí být podávána sondou,“ popsala pro deník Plus Jeden Deň Dominičina sestra Sarah (23).

Jedná se o krutou diagnózu, apalický syndrom. Základní životní funkce jsou zachovány, pacient ale není při vědomí, byť to tak na první pohled může vypadat. Naděje, že se z vigilního kómatu Dominika opět probere, je den za dnem menší.

Naděje v Česku

Naději vkládá rodina do léčby v Česku. Ta je ale velmi nákladná. Nedávno ukončená sbírka částečně pomohla, výtěžek by pokryl 1,5 měsíce pobytu na klinice. Jenže Dominika by potřebovala alespoň půlroční péči. Rodina tak dále shání potřebné finance.

Dominika a Sarah jsou nevlastními vnučkami známého slovenského zpěváka Miroslava „Mekyho“ Žbirky. Jejich otec si vzal Žbirkovu dceru z prvního manželství, Denisu (51). Spolu mají dceru Zaru (15).

Děsivá zranění

Co přesně se Dominice stalo, je dodnes obestřeno tajemstvím. Poslední dubnový den ji manžel odvezl na oslavu kamarádových narozenin. To bylo naposledy, kdy viděl svoji ženu zdravou. Dominiku den poté našli lidé ležet vážně zraněnou u podjezdu ve městě. Chyběly jí doklady, mobil i kabelka a byla ukrutně zřízená.

Výčet zranění byl děsivý. Otok mozku, zlomená žebra, obratle, utržená slezina i propíchnutá plíce. Absolvovala tři náročné operace hlavy, přišla o část lebky, má vážně poškozený mozek a je ochrnutá. Má sice otevřené oči, ale vědomí se jí nevrátilo.

Tajemná nehoda

Případem se zabývá policie, není ale dosud jasné, co se vlastně odehrálo. Z oslavy měla Dominika odejít, údajně ji pak viděli v baru, dál je vše velká neznámá. Když ji lidé našli v krvi u podjezdu, vše nasvědčovalo tomu, že na silnici z asi šesti metrů spadla, mohlo ji též srazit auto.

Sarah se domnívá, že sestře někdo ublížil. Nevěří, že by sama skočila nebo ji někdo shodil. Zranění podle ní jsou příliš závažná na to, že by „jen“ spadla. Rodina se tak podle deníku Plus Jeden Deň domnívá, že Dominiku mohl někdo vyhodit z auta, případně ji ještě mohlo další auto přejet. Moc si přejí, aby se stal zázrak a mladá žena se opět probrala.