Vražda modelky (†24) za bílého dne: Vrah ji popravil v autě před posilovnou

Měla to být obyčejná návštěva posilovny. Slavnou mexickou fitness influencerku a modelku Fedru Orozco ve středu zastřelil dosud neznámý vrah. Tu měl údajně smrtelně zranit před posilovnou v mexickém pohraničním městě Tijuana, uvedl server O Globo.

K vraždě mělo dojít ve středu ráno. Žena jen krátce předtím nastoupila do svého černého mercedesu, když do boku auta záhy začaly pronikat střely. Očití svědci okamžitě vytočili tísňovou linku. Záchranáři influencerku převezli do nemocnice, zachránit život se jim ovšem nakonec nepodařilo.

Policie po střelci urputně pátrá. Podle spekulací by mohlo jít o femicidu (Označení pro vraždu ženy, spáchanou kvůli jejímu pohlaví, pozn. red.). Jak dodal zmíněný brazilský list, čtyřiadvacetiletá influencerka prý před několika měsíci udala svého bývalého partnera policii. Ten ji měl fyzicky ublížit. Jen několik dní před osudnou střelbou navíc na sociálních sítích napsala, že se k ní přiblížil ozbrojený muž – údajný expartnerův bodyguard.