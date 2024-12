Z televizní hvězdy pašeračkou drog: Olga chtěla splatit dluhy z přepychového životního stylu

Britská hvězda televizní realityshow Too Hot to Handle Olga Bednarska (27) skončila na letišti v Manchesteru v poutech. Důvod? Při kontrole zavazadel objevili pracovníci letiště v jejích dvou kufrech okolo 40 kg konopí. Drogy měly v přepočtu hodnotu více než čtyři a půl milionu korun. Olga se zoufalým činem pokoušela řešit dluhy.

Influencerka se proslavila v britské realityshow Too Hot to Handle, kde se objevila ve třetí sérii. Po odvysílání pořadu se však kvůli svému nevázanému a luxusnímu životnímu stylu dostala do velkých dluhů. Celkem podle soudu dlužila v přepočtu skoro půl milionu korun. U toho Bednarska také vypověděla, že si žila nad své poměry, a musela se proto uchýlit ke zločinu, informoval deník The Sun.

Přistoupila proto na nabídku odletět zadarmo do Thajska, odkud měla vyvézt bez cla značkové oblečení a dostat za to v přepočtu asi půlmilionovou provizi. Odletěla tedy a sešla se s obchodním partnerem svého známého Texe, přes kterého se ke kšeftu dostala. Dostala „kapesné“, za které si měla koupit kufry a osobní věci na zakrytí pašovaného zboží – údajně luxusních hodinek a značkového oblečení. Když se pak vrátila zpátky do Manchesteru, zastavila ji letištní kontrola.

Tvrdila, že si zabalila sama, když ji ale bezpečnostní pracovníci požádali o jejich otevření, neznala číselnou kombinaci zámku. Zaměstnanci letiště tedy kufr otevřeli sami a nestačili se divit, v zavazadlech našli zavakuované pytle s marihuanou. Celková váha drog činila 39,4 kg, což má přibližnou hodnotu v přepočtu skoro pěti milionů korun.

U soudu tvrdila, že o konopí neměla nejmenší tušení. Její kamarád, známý jen jako Tex, jí tvrdil, že zpátky poveze pouze luxusní oblečení a doplňky. Po zatčení přiznala vinu z převážení nepovolených látek. „Důvěřovala jste někomu, koho jste sotva znala. Jednala jste na příkazy ostatních, čímž jste jim nelegálně mohla vydělat spoustu peněz,“ řekl u slyšení soudce John Potter. „Určitě si dovedete představit, jak špatný vliv mají drogy na naši komunitu. Tím, co jste udělala, jste se tohoto nelegálního podniku přímo účastnila,“ vyčetl soudce Olze.

Bednarska nakonec dostala dvacet měsíců, s podmíněným odložením na dva roky. Musí také podstoupit 15denní odvykací kůru. Polská rodačka se při vyslechnutí rozsudku rozplakala.