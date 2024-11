Podnikatel Výborný zosnoval vraždu a zmizel za hranice: Zpět do vlasti letěl v poutech

Z letadla rovnou do vězení. Policisté ze Slovenska ve spolupráci s italskými úřady převezli do vlasti odsouzeného Mariana Výborného (49). Podnikatele soud pravomocně odsoudil k 25 letům vězení za chladnokrevnou vraždu své partnerky Iriny (†43). Po vynesení rozsudku však uprchl ze Slovenska. Kriminalisté však podnikatele dopadli v Itálii, zpět do vlasti letěl v poutech za asistence policistů.