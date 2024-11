V opilosti zbořil plot, druhý den zemřel v policejní cele: Záhadná smrt Roberta (†56) budí otázky

Prošel zdravotní prohlídkou a zemřel v policejní cele. V pondělí v městě Galanta na Slovensku za záhadných okolností zemřel šestapadesátiletý Robert, který měl noc předtím v opilosti způsobit dopravní nehodu. Policie ho zadržela a umístila do cely. Ačkoli Roberta ještě předtím vyšetřil lékař, po pár hodinách mu už nebylo pomoci.

Obyvatelé malebné obce Matúškova se už od pondělí vzpamatovávají ze záhadné smrti energického a oblíbeného Roberta (†56). Ten v opilosti noc předtím naboural autem do plotu. Na místo okamžitě přijela policie, řidiče zadržela a po lékařské prohlídce jej umístila do policejní cely v Galantě, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ. Odtud šlo všechno z kopce.

Druhý den až do poledne Robert vyčkával na přípravné řízení. Když jej policista naposledy v pravé poledne zkontroloval, byl ještě v pořádku. Až o půl hodiny později si všiml, že se Robert v cele nehýbe. Přivolaný lékař už však mohl jen konstatovat smrt.

„Těžko se mi hledají slova. Na obecním úřadě jsme byli překvapeni. Je nám to všem strašně líto, hlavně kvůli jeho manželce Renatě. Robert se zapojoval do našich obecních akcí,“ prozradila pro zmíněný deník starostka obce Marta Mészárosová.

Příčina smrti není jasná

Místní z obce Matúškov mají tušení, že Roberta v cele zabila trombóza. Policie zdůraznila, že policisté během úkonů nepoužili žádné donucovací prostředky. Celou záležitost v tuto chvíli prošetřují. „Prohlídky v celách se provádějí v pravidelných intervalech, v rámci zákona o policejním sboru cela je nebo může být vybavena zvukovým a obrazovým záznamem, což i v tomto případě tak bylo,“ uvedl prezident PZ SR Ľubomír Solák.