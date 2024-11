Pohřešovaný důchodce na Zlínsku hodil do řeky Moravy půl milionu: Peníze plavaly na hladině

Šel do banky, peníze hodil z mostu do řeky. Zlínští policisté ve čtvrtek přijali oznámení o pohřešování důchodce z důvodu obavy o jeho život. Pohřešovaného se naštěstí podařilo vypátrat krátce poté v Uherském hradišti. Při dalším šetření vyšlo najevo, že muž během svého pohřešování hodil do řeky Moravy pořádný balík. Policii a hasiče tak čekal další úkol.