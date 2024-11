Spoušť a chaos na moři: Silná bouře zasáhla výletní loď, vybavení létalo vzduchem!

Ve čtvrtek večer zaskočila posádku luxusní výletní lodi Explorer of the Seas (Průzkumník moří, pozn. r.) poblíž španělského Tenerife silná bouře. Poryvy větru a rozbouřené vlny způsobily, že sebou loď začala nekontrolovatelně třást. Loď v jednu chvíli prudce zatočila, čímž na palubě způsobila absolutní spoušť.

„Všichni kolem zírali na všechny ty lahve z baru, které spadly. Veškeré zboží, které jsme si mohli koupit, bylo prostě rozeseto po celém patře,“ uvedl jeden ze svědků pro televizi CBS News. Podle zmíněného pasažéra ale naštěstí trvalo pouhých pět minut, než na celou situaci na palubě zareagoval kapitán.

„Všichni jsme přemýšleli, co se děje, ale jakmile přišel kapitán, trochu nás to uklidnilo,“ pokračoval. Kapitán následně cestující vyzval, aby se všichni vrátili zpět do svých kajut.

Celý incident si vyžádal jedno zranění. Kvůli tomu musela loď udělat přestávku ve španělském Las Palmas, kde si zraněného pasažéra převzali lékaři. Žádné další informace o stavu pacienta nejsou známé.

Výletní loď Explorer of the Seas „protíná“ vlny oceánů už od roku 2000. Je dlouhá přes tři sta metrů a pojme více než čtyři tisíce hostů a tisíc členů posádky. Jak na svém webu uvádí výletní společnost, na patnácti palubách se kromě velké nabídky občerstvení a luxusních kajut nachází i kluziště, minigolf či horolezecká stěna.