Otřesná rodinná tragédie: Táta-policista měl zastřelit miminko (1 měs.), pak sebe

Zatím vše nasvědčuje tomu, že otec, dvaatřicetiletý policista, měl v době, kdy máma miminka nebyla doma, zastřelit jak dítě, tak sebe. Sousedé podle serveru noviny.sk nic podezřelého, žádný výstřel, neslyšeli. Až později srdceryvný křik a pláč.

To když se do bytu vrátila žena a našla bezvládná těla svého muže a malého potomka. Informací je zatím málo a některé si protiřečí. Podle serveru tvnoviny.sk prý sousedé potom, co slyšeli výstřel, vyrazili dveře bytu. Na zemi našli tělo otce, miminko s prostřelenou hlavou leželo na posteli.

Že zraněným již nebylo pomoci, potvrdili zdravotníci. „Na místě se podle prvotních informací nacházely dvě osoby bez známek života, jedna dospělá, jedna nezletilá, obě se střelnými poraněními,“ uvedl za záchranáře Richard Bolješik.

Místní svorně uvedli, že se mladý pár do obce před časem přistěhoval. Co mohlo být motivem hrůzného činu, ale nechápou, jestli hádka či nějaký zkrat. Uvedli jen, že rodinku často viděli na procházce s miminkem. Dvojice podle nich vypadala jako normální, nekonfliktní lidé.