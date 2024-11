Mladík (†17) z Česka zemřel ve Vídni: S kamarádem se vážně zranil při jízdě na střeše metra

V Rakousku zemřel sedmnáctiletý mladík, který se v úterý ve Vídni vážně zranil při jízdě na střeše metra. Rakouská agentura APA a další média o něm píší jako o Čechovi. Podle vyjádření českého ministerstva zahraničí to byl Ukrajinec s trvalým pobytem v Česku. Stav druhého, o rok staršího Čecha, se nezměnil. Nadále bojuje o život, uvedla rakouská stanice ORF.

Mladíci ve věku 17 a 18 let se rozhodli pro takzvané surfování na vlaku, jak se nebezpečné jízdě na střeše vagonů říká. Jízda ale skončila tragicky, když oba při příjezdu do nadzemní stanice Schönbrunn narazili do nadchodu.

Video Mladíci jeli na střeše vídeňského metra. - Twitter Video se připravuje ...

„Bohužel můžeme potvrdit, že jeden z mladíků včera (v pátek) následkům zranění podlehl. Šlo o občana Ukrajiny s trvalým pobytem v Česku. Druhý mladík, český občan, stále bojuje o život,“ sdělila ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Spolu s nimi se jízdy na vagonu zúčastnili také dva Rakušané ve věku 13 a 16 let, dříve média uváděla odlišný věk. Ti nejprve z místa utekli, později se ale do stanice vrátili. Mladší z nich vyvázl bez zranění, starší byl zraněn lehce.

Metro ve Vídni jezdí průměrnou rychlostí asi 32,5 kilometru v hodině, soupravy se ale mohou pohybovat rychlostí až 80 kilometrů v hodině, uvedl server Nachrichten. Při příjezdu do stanice Schönbrunn je to obvykle asi 50 kilometrů v hodině.