Děsivý pád ženy z koně u Valašských Klobouků: Na místo letěl vrtulník, lékař musel zraněnou uměle uspat

Velmi dramaticky skončila pro jednapadesátiletou ženu víkendová vyjížďka na koni. Ze zvířete totiž spadla a dostala se do ohrožení života. Na místo se musela vypravit letecká záchranná služba. Přivolaný lékař ženu uvedl do umělého spánku a zajistil umělou plicní ventilaci. Záchranáři zraněnou následně dopravili do ostravské Fakultní nemocnice.