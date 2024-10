Zátah na výrobce heroinu: Policie na Teplicku zadržela 18 lidí

O případu informovala policie na síti X. Mluvčí krajské policie Kamil Marek ČTK řekl, že na zásahu se podílí členové TOXI týmu, bližší podrobnosti sdělí nejspíš ve středu.

Dopravní omezení po dobu zásahu platila v ulicích Ruská, Střední, Mírová. „Lidé museli po objížďkách, ale už je to průjezdné, jinak žádné omezení pro nás zásah neznamenal,“ řekl ČTK ve 14:00 starosta Dubí Jiří Kašpar (PRO Dubí). Podle něj policie zasahovala ve 12 nemovitostech.

S kriminalitou a zejména prostitucí bylo spojováno příhraniční město Dubí v 90. letech minulého století. „Mnohonásobně se to oproti té době zlepšilo. Tehdy byl každý druhý dům od Pozorky (městská čtvrť) po Cínovec nevěstinec,“ uvedl starosta. O tom, že se nyní drogy ve městě vyrábí, se podle něj vědělo. „Městská policie dlouhodobě spolupracovala se státní policií i Národní protidrogovou centrálou, teď to přináší ovoce,“ uvedl Kašpar. Osmitisícové město pravidelně investuje do kamerového sytému. V Dubí, které má 8000 obyvatel, je 65 kamer, které mají noční vidění a dokážou rozpoznat registrační značky. Právě záznamy z nich jsou podle starosty cenným zdrojem informací pro policii.

V Ústeckém kraji od roku 2014 funguje tzv. TOXI tým. Napříč všemi sedmi územními odbory se denně několik desítek policistů zabývá potíráním drogové trestné činnosti. V Ústeckém kraji zemře každoročně několik lidí na následky užívání drog. Loni jich bylo 16.