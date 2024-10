Hasiči vylovili u Lovosic z Labe mrtvolu: Jedná se o ztraceného rybáře?!

„V 16:55 nám bylo nahlášeno, že po proudu pluje tělo,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda s tím, že zásah zajistila litoměřická jednotka hasičů s člunem. Podle policistů zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na smrti nalezené osoby podílel někdo cizí. Nicméně bližší informace přinese pitva.

Údajně by se mohlo jednat o rybáře, který 11. října zmizel v Ohři v Litoměřicích. Rozsáhlé pátrání po něm bylo dosud bezvýsledné. Nalézt stopy po nezvěstném se zatím nepodařilo policistům, hasičům se člunem, psovodům ani potápěčům. „Muž si šel se svojí přítelkyní zarybařit, nahodil prut do řeky a při nahazování do ní spadl. Když už byl mokrý, rozhodl se, že si zaplave, a od té doby je nezvěstný,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Ilona Gazdošová.