Svědkyně o šíleném falešném chirurgovi: Implantáty mi vyndal bez anestezie! Během operace šel na cigaretu

V úterý 8. října začal v Bratislavě šokující proces s falešným plastickým chirurgem Yassinem Ghaziem, který je obviněn z provedení řady nelegálních chirurgických zákroků. Tento muž působil na bratislavské klinice Adelais Clinique a měl podle žaloby provádět operace v nehygienických podmínkách, bez potřebné lékařské kvalifikace a často bez použití celkové anestezie.

Proces, který odhaluje mrazivé detaily Ghaziho „lékařské“ praxe, je jedním z nejvíce šokujících případů zdravotnických skandálů na Slovensku. Jedna z hlavních svědkyň, žena původem ze Sýrie, přednesla před soudem svůj děsivý příběh o setkání s tímto falešným chirurgem. „S obžalovaným jsem se poznala jako s lékařem. Nikdy jsem o plastice nepřemýšlela, ale byl nesmírně přesvědčivý, že takové zákroky dělal,“ uvedla žena, která se rozhodla pro operaci jen kvůli jeho naléhání a nízké ceně.

Místo kliniky však skončila v obyčejném domě, kde jí Ghazi údajně podal pouze slabou injekci a několik pilulek. Přestože jí slíbil, že usne, k tomu nedošlo. „Řekl mi, že usnu. No já jsem nespala. Byla tam se mnou moje přítelkyně, kterou poprosil, aby mu asistovala. Měla chytit nástroj, který používal k držení kůže. Trvalo to velmi dlouho. Já jsem byla unavená a moc mě to bolelo,“ vzpomínala svědkyně.

V šokující výpovědi, o níž informoval slovenský deník Plus JEDEN DEŇ žena popsala, jak si Ghazi během operace dokonce odskočil zapálit cigaretu, zatímco ona trpěla na operačním stole!

Situace se vyhrotila, když Ghazi vyjmul pacientce implantáty bez anestezie. I přes její opakované prosby o ukončení zákroku a následné krvácení, ji údajně neodvezl do nemocnice okamžitě, ale až po nátlaku její sestry a svého šoféra. Navíc byly podle svědkyně chirurgické nástroje, které Ghazi používal, opakovaně nesterilizované.

Když se pacientka obrátila na Ghaziho kvůli dalším zdravotním problémům po operaci, obžalovaný jí údajně tvrdil, že je vše v pořádku, a nabízel jí 10 000 € výměnou za to, že na něj nepodá trestní oznámení. Yassine Ghazi již v minulosti stanul před soudem kvůli podobným obviněním v Rakousku a nyní čelí žalobě ze strany několika pacientů, kteří utrpěli vážné zdravotní komplikace v důsledku jeho nezákonných zákroků. V roce 2016 na sebe také strhl mediální pozornost, když si lidé všimli, že na sociální síti zveřejňuje snímky s pacientkami v narkóze!