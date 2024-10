„Messiho toreadorů“ zranil býk: Roh mu zapíchl do zadku!

Občas je dobré si přiznat, že nastal čas pověsit své povolání na hřebík. Toreador Andrés Roca Rey (27) by nad tím mohl začít uvažovat. Býk ho při býčím zápase ve Španělsku trefil rohem rovnou do zadku. Nejde přitom o Andrésovu první zkušenost, naopak.

Pro toreadora Andrése Roca Reye to byl první býk ze šesti zápasů na podzimním veletrhu. Během soutěže Las Ventas v Madridu jej ale rozzuřený býk doslova napíchl na svůj roh. Co víc, roh trefil toreadorovo nastavené pozadí. Než zápasník konečně spadl na zem, zvíře s ním ještě hodilo do vzduchu, jak s hadrovou panenkou.

Jak přiblížil deník Daily Mail, následně na něj býk zaútočil podruhé a rohem mu propíchl uniformu. To už toreadorovi přiběhli na pomoc kolegové, kteří se pokusili odvrátit býkovu pozornost. Mladý Andrés z arény utekl.

Rey, také známý jako Messi toreadorů, utrpěl velkou tržnou ránu v zadní části pravého stehna. Téměř patnácticentimetrová rána poškodila i hamstringové svaly a zhmoždila sedací nerv.

Andrés má už se zraněním od býka několikaleté zkušenosti. Poprvé jeho pozadí pocítilo býčí roh v roce 2016 v Seville. O rok později mu další býk propíchl rozkrok. Jednou dokonce přišel o dva zuby, když ho býk bodl do úst.