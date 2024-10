Tragický útok medvěda na Slovensku: Houbaři zasáhl tepnu, Fico by nejradši šelmy plošně střílel

K fatálnímu útoku došlo v sobotu dopoledne.Podle deníku SME se tak stalo v neobydlené oblasti, kde jsou si místní obyvatelé výskytu medvědů vědomi. Muž byl v oblasti obce Liptovský Mikuláš na houbách se svou rodinou, se kterou přijel z Ilavy.

Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník z Popradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel lékařku vysadit palubním navijákem přímo ke zraněnému muži. Jeho poraněné byla bohužel příliš závažná. „Medvěd při útoku zasáhl muži jednu z hlavních tepen dolní končetiny. Došlo k masivnímu krvácení a zastavení oběhu,“ popsali letečtí záchranáři.

„Svědkové ho začali okamžitě oživovat, přivolaná lékařka pokračovala v rozšířené kardiopulmorální resuscitaci. Jejich maximální úsilí bylo bohužel bezvýsledné, muž svým zraněním podlehl,“ dodali.

Odstřel desítek medvědů

Místní myslivci vyzvali obyvatele, aby nevycházeli do lesa kvůli nebezpečí střelby. K události se už vyjádřil i slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Podle něj už myslivci za poslední rok odstřelili 71 medvědů. To bylo možné díky vyhlášení mimořádné situace, kterou však okres Liptovský Mikuláš v červenci zrušil.

„Věřím, že ministerstvo vnitra prověří, proč se vedení okresu takto rozhodlo,“ řekl ministr. „Po tragické události dám prověřit i konání Státní ochrany přírody za uplynulé měsíce, jestli nedošlo k nějakému podceněni situace na lokální úrovni. Pokud ano, vyvodím personální změny,“ dodal.

Fico by nejraději plošně střílel, to EU nedovolí

Ke smutné události se vyjádřil i slovenský premiér Robert Fico. „Je mi líto houbaře, kterého smrtelně zranil medvěd v okrese Liptovský Mikuláš,“ řekl. Šelem je podle něj v zemi stále přebytek, jeho vláda však prý přijala patření pro odstřel problémových jedinců. „Zjednodušeně řečeno, dnes je na obecních úřadech, aby vyhlašovali mimořádné situace tam, kde dochází k ohrožování lidí. To umožňuje bezproblémový odstřel v zastavěných nezastavěných částech obce,“ vysvětlil.

Problém by se podle něj dal řešit ale i jinak. „Někdo by mohl říct, že situaci by vyřešil celoplošný odstřel. Pošleme do lesa stovky myslivců a problém vyřešíme hezky slovenským způsobem,“ řekl. „Mně by se to i líbilo, ale tady jsme v Evropské unii. A nerad bych po medvědech čelil dalším hrozbám, jako že by nám Evropská komise zastavila evropské fondy,“ dodal.

Okres vyhlásil v souvislosti se sobotním útokem medvěda na člověka mimořádnou situaci. Poslanec vládní Slovenské národní strany (SNS) Rudolf Huliak v souvislosti s tím navrhl odstřel asi 30 medvědů, napsala agentura TASR. Má se jednat o medvědy, kteří se pravidelně zdržují v blízkosti lidských obydlí. TASR píše, že během víkendu úřady odchytily dva medvědy, z toho jednoho v blízkosti místa napadení.