Z běžné americké ulice se stal obrovský sexuální trh: Podél ulice se promenádují nezletilé dívky

Lidnaté město Seattle čelí v dnešních dnech palčivému problému. Aurora avenue jinak také přezdívaná „Čepel“ se hemží polonahými ženami, které se živí sexuální prací. Často se mezi nimi však vyskytují i nezletilé dívky, které jsou v podstatě ještě děti. Situace je natolik alarmující, že zdejší pasáci se ani neostýchají oslovovat školačky přímo před školou. Popularita tohoto povolání během několika let výrazně vzrostla.

Velkou roli v tomto ohledu hrála pandemie covidu, kvůli které spousta lidí přišla o příjmy a majetek. „Pohybuju se tu už přes třicet let a sledovat, jak se tohle místo postupně mění, je hodně zajímavé. Zejména v posledních třech až čtyřech let. Po tom co začal covid. V té době přibylo zločinů i prostitutek. Minulé léto se tady prodávalo až 50-60 dívek najednou,“ pověděl své postřehy deníku The Sun Dutton Clark, majitel jednoho z obchodů podél Aurora avenue.

V okolí ulice spojující značnou část města se nachází lukrativní kanceláře ekonomických gigantů - společnosti Apple nebo Amazon. Bohatí klienti tak do kapes sexuálních pracovnic sypají nemalé částky. Denně si zde za sex zaplatí zhruba tři tisíce lidí.