Nový seriál o vraždě Menéndezových pod palbou kritiky: Netflix vs. realita

V Netflixové adaptaci se neobjevuje zmínka o slavné basketbalové kartičce s bratry Menéndezovými, která se stala internetovou senzací. Na kartičce z roku 1990 s hráčem Marka Jacksona z New York Knicks jsou bratři Menéndezovi náhodou zachyceni, jak sedí v první řadě. To bylo v roce 1990 v době, kdy již byli hlavními podezřelými z vraždy svých rodičů. Basketbalová kartička se stala virálním fenoménem a jde o jeden z důkazů, který veřejnosti ukázal, jak bratři po vraždě vedli relativně bezstarostný život. Na jednu stranu je možné tento moment interpretovat jako důkaz jejich chladnokrevnosti, na druhou stranu to podle obhajoby pouze ukazuje, jak se bratři snažili normalizovat situaci, kterou nedokázali psychicky zvládnout.

Po vraždě rodičů bratři Menéndezovi okázale utráceli a navštěvovali kulturní akce. Jsou zachyceni na zápase New York Knicks na basketbalové kartě Marka Jacksona 90-91. | Reddit/Willis050