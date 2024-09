Indií otřáslo nechutné znásilnění ze strany policistů: Svázané ruce i kopance do prsou

Skupina policistů v Indii údajně sexuálně a fyzicky napadla ženu, která přišla na policejní stanici nahlásit obtěžování. Incident, který se stal ve státě Odiša na východě země, vyvolal obrovské pobouření. Čtyři policisté včetně tří žen byli suspendováni a pátý byl přeložen na jinou pozici poté, co kriminální útvar státu zahájil vyšetřování případu. Obvinění bude vyšetřovat vysloužilý soudce vrchního soudu. Informuje o tom web stanice BBC.

Video, ve kterém žena popisuje údajné napadení, lidé mnohokrát sdíleli na sociálních sítích. Na invalidním vozíku, s límcem kolem krku a jednou rukou v závěsu se žena opakovaně hroutí, zatímco novinářům vypráví, co se jí stalo. Žena tvrdí, že po zavření své restaurace kolem jedné hodiny ráno šla se svým snoubencem, armádním důstojníkem, na policejní stanici ve městě Bharátpur, protože je na silnici obtěžovala skupina mužů.

Požádali policii, aby vyslala hlídkový vůz a zadržela muže, kteří nemohli být daleko. „Policisté odmítli zaznamenat naši stížnost a místo toho nás napadli. Když jsem jim řekla, že znám svá práva, protože jsem právo vystudovala, rozzuřili se,“ řekla žena. Podle ní se situace vyhrotila, když jejího snoubence policie zavřela do cely.

„Když jsem měla námitky, dvě policistky mě začaly tahat za vlasy a bít mě. Prosila jsem je, aby přestaly. Ale vlekly mě chodbou a jedna z nich mě začala škrtit. Když jsem se bránila, svázaly mi ruce a nohy a zavřely mě do místnosti,“ řekla žena. „Do místnosti přišel policista, svlékl mi podprsenku a začal mě kopat do prsou. Kolem šesté hodiny ráno do místnosti vstoupil velitel policejní stanice. Stáhnul mi kalhoty, sundal si ty svoje a vyhrožoval, že mě několikrát znásilní, pokud nepřestanu křičet o pomoc,“ uvedla žena.

Zprávy v indických médiích z minulého týdne citovaly policii, podle níž armádní důstojník a jeho snoubenka přišli na stanici opilí a žena byla agresivní. Tvrdili, že policistku zfackovala a dalšího policistu pokousala. Byla zatčena a skončila ve vazbě. Tři dny po údajném napadení však vrchní soud ženu propustil na kauci a kritizoval policii a soud nižší instance, který ji uvěznil.

„Po podrobném prostudování záznamů se zdá, že obvinění jsou velmi závažná. Odporují samému konceptu demokracie a spořádané společnosti,“ uvedl soudce a dodal, že policie při zatýkání nedodržela zákonem stanovený postup. Podle soudce ho státní zástupce informoval o přísných opatřeních, která byla proti chybujícím policistům přijata, a prohlásil, že viníci ponesou následky.

Mnozí lidé v Indii na sociálních sítích vyjadřují svůj hněv nad údajnou policejní brutalitou. Virální video s ženou sdílela řada bývalých a sloužících armádních představitelů a vyjádřila jí podporu.

Její otec je totiž armádní generál ve výslužbě. Případu se věnuje velká pozornost, protože žena pochází z privilegovaného prostředí, uvedla Namrata Čhádháová, právnička a bojovnice za práva žen, která napadenou ženu navštívila v nemocnici. „Nikdo však neví, co se děje na této a jiných policejních stanicích, když se tam snaží najít pomoc obyčejné ženy,“ upozornila Čhádháová.