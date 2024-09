Jeseničtí policisté stále pátrají po třech pohřešovaných z řeky Staříč: Přizvali i specialisty

Jeseničtí policisté nadále pátrají po třech pohřešovaných z auta, které minulou sobotu strhla rozvodněná řeka Staříč. Jednomu člověku se podařilo dostat na břeh. Zvrat v případu přišel pondělí. „Vozidlo se po opadnutí vody v řece podařilo nalézt. Bohužel bez osádky,“ uvedli na začátku týdne policisté na sociálních sítích. Tři pohřešované osoby policisté dosud nedokázali nalézt. Na pomoc si přizvali i specialisty z vodní záchranné služby.

„Ujížděli před shora se valící vodou a blátem. Když přijeli k tomu místu, kde se to stalo, viděli, že odtud, kam chtěli jet, se valí další bláto a voda. Chtěli se otočit a jet ještě jiným směrem. Jenomže, jak se otáčeli a couvali, tak se pod nimi utrhl břeh a stáhlo je to do vody.“ popsal nehodu muž, bydlící nedaleko tragické události.

Video Vůz, který byl na Jesenicku nalezen prázdný - tři lidé, kteří v něm byli, jsou stále pohřešovaní (17. 9. 2024) - Blesk: David Malík Video se připravuje ...

Podle instruktora kurzů přežití Amara Ibrahima je šance, že pohřešované naleznou živé, mizivá. „Lidé si neuvědomují, co je to za hroznou sílu. To auto našli zdemolované, jako by do něho narazil náklaďák,“ popisuje odborník dále a dodává: „Když je v autě nenašli, tak nebyli připoutáni. Nebo si mohli pásy odříznout a vypadnout nebo vyplavat ven. Když ale spadnete do rozvodněné řeky, tak ta šance na přežití je malá. Ten, který přežil, měl velké štěstí.“