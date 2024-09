Agresivní orel se pokusil odnést batole! Máma se musela o dítě s dravcem prát

Malá Oline si hrála venku, když se z nebe náhle snesl mladý orel skalní a zaťal do děvčátka pařáty. Máma, která byla poblíž, se na dravce vrhla a snažila se svoji dcerku vymanit z jeho sevření.

„Čím víc se snažila malou vyprostit, tím hlouběji se drápy dravce zarývaly,“ popsal pro norskou veřejnoprávní televizi NRK otec dítěte. To už si rozruchu povšiml soused a se ženou běželi bojující matce na pomoc. Muž popadl prkno a snažil se orla zastrašit.

„Nezdálo se, že by se orel zalekl. Nadále byl agresivní, tak jsem ho přetáhl. Ani to ho nezastrašilo. Myslel jsem jen na to, jak ho dostat ze dvora,“ vzpomínal soused. Dravec ale neodletěl.

Nakonec ho muž alespoň zahnal za hromadu kamenů. Když se ale v blízkosti dravce kdokoli objevil, opět útočil. Nakonec ho musel přivolaný správce zvěře v oblasti utratit. Holčičce museli podle britského deníku The Guardian sešít tržnou ránu na hlavě, utrpěla i škrábance v obličeji.

Napadený: Bál jsem se, že mě začne žrát

Odborník na orly uvedl, že chování dravce se radikálně lišilo od normálu. Navíc uvedl, že stejný orel napadl před tím dalších několik lidí. Na Francise (31) dravec zaútočil, když byl muž na výletě.

„Bál jsem se, že uklouznu a upadnu. Děsí mě představa, že kdybych ztratil vědomí, mohl by mě orel začít žrát,“ svěřil se Francis s tím, že se bránil za pomoci batohu a snažil se orla kopnout. Utrpěl zranění v obličeji. V nemocnici mu řekli, ž kdyby neměl sluneční brýle, mohl dopadnout mnohem hůře.

Stehy, injekce a antibiotika

To Mariann, kterou napadl den před tím, srazil na kolena a pařáty jí zaryl do těla. Ženin partner se snažil ptáka odehnat větví, ale i tak oběť utrpěla nepříjemná zranění. V nemocnici jí, stejně jako ostatním napadeným, museli rány sešít. Dostala i antibiotika a injekci proti tetanu.

Orli skalní, jejichž rozpětí křídel může být až dva metry, se běžně vyskytují na většině území Skandinávie. Loví menší savce, troufnou si na ovce či lišky. Na člověka ale běžně neútočí.