Domácí porod v domě podivné sekty skončil tragédií: Matka i novorozená holčička jsou ve vážném stavu!

Podivný případ, na který upozornil v pondělí odpoledne web Krimi Plzeň, řeší od začátku týdne policie v Plzeňském kraji. Podle webu se měl domácí porod odehrát v sídle centra Ohnivý drak a sekty Život v srdci. Jejím vůdcem má být Lukáš S., který sám sebe označuje jako „Bůh šašek“ a pravidelně nahrává na platformu YouTube svá videa.

V jednom z posledních je dokonce slyšet, jak mu někdo mimo záběr oznamuje, že rodička není v dobrém stavu. „Linda sedí na záchodě, oni na ní mluví, ale ona vůbec nevnímá a je úplně bílá. Myslím, že ztrácí vědomí. Je to hroznej pohled na ní. Neměli bychom něco udělat?“ ptá se Lukáše S. neznámá žena se strachem v hlase. „Vždyť je u ní dula, ne?“ odpovídá ledabyle vůdce Života v srdci.

Do toho je v pozadí slyšet pláč zřejmě dalšího miminka. „Lukáši, je to hrozný, pojď,“ apeluje na vůdce mimo záběr další hlas, tentokrát mužský. Několik minut na to přijeli do domu záchranáři i policie. Krátce na to vyšlo najevo, že matku s dítětem i po více než 12 hodinách od porodu pojí pupeční šňůra. Záchranáři tak okamžitě zahájili resuscitaci.

Na místě byl i vrtulník, který novorozenou holčičku transportoval na urgentní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Tam byla převezena i matka. Obě by v současnou chvíli měly být ve vážném stavu. Policie případ vzhledem k jeho citlivosti prozatím odmítla komentovat.