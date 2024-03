Do cyklostezky za Plzní z Bukovce do Chrástu dá letos Plzeňský kraj 37 milionů, což je největší investice pro cyklisty v regionu. Ani další města ale nebudou ochuzena, celkem se na cyklostezky rozdělí téměř 80 milionů.

Cyklostezky do Chrástu vznikne na bývalé železniční trati z Plzně do Prahy. Kraj buduje 5,9 kilometru a Plzeň 300 metrů. Z plzeňské části Bukovec ve směru na Prahu až do Chrástu povede 3,5 metru široký pás.

„Doufáme, že bude do konce května hotová. Takže na turistickou sezonu už bude připravená. Stavba začala před několika týdny,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

Srazili výrazně cenu

Projekční cena byla přes 50 milionů, ale díky konkurenci dodavatelů kraj konečnou cenu snížil. „Včetně stavebních dozorů a projektů to je za 37 milionů korun. Navíc na to dostáváme dotaci 80 procent,“ dodal Čížek. Jde o dosud největší projekt pro cyklisty v plzeňském regionu.

Plzeň chce ještě letos postavit pokračování cyklostezky směrem ke čtvrti Doubravka o délce přes dva kilometry, kde bude prostor i pro in-line bruslaře. Má na to v rozpočtu 28 milionů. Na začátku stezky plánuje v příštích letech městský obvod Plzeň 4 vyhlídku, občerstvením a parkovištěm, studie je hotová.

Obrovský zájem

O krajské peníze na obecní cyklistické linie byl letos enormní zájem. Přihlásilo se 17 měst a obcí, které podle náměstka požadovaly 75 milionů korun. Krajští radní už dříve schválili téměř 38 milionu pro Stříbro, Dolní Lukavici, Chrást, Holýšov, Předenice, Kout na Šumavě, Přeštice a Město Touškov.

Tento týden se přidalo dalších z 2,2 milionu, ze kterých opraví Blovice za 600 tisíc korun povrch dálkové cyklotrasy číslo 31 ve Vlčicích. Stejnou sumu dostanou Zdemyslice na část Brdské cyklotrasy, tedy na úsek Žákava-Blovice, a milion korun Břasy na mezinárodní cyklotrasu CT 37 v Plaské ulici.

Celková suma pro obce se může ještě po rozdělení loňského přebytku hospodaření kraje zvýšit až o deset milionů korun.

VIDEO: Poslední, chybějící úsek cyklostezky podél Vejprnického potoka mezi Plzní a Vejprnicemi se u "myší díry" na Nové Hospodě napojuje na stezku k Vejprnicím.