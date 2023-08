Šlechtice, prezidenty, vysoké vojenské šarže, ty všechny hostil od konce 19. století zámeček Tři Trubky u Strašic na Rokycansku. Veřejnosti byl romantický objekt byl od 50. let minulého století skrytý uvnitř vojenského újezdu. Po jeho zrušení v roce 2016 už nic nebránilo, aby se změnil ve vstupní bránu do Brd.

Pro veřejnost se teď se v památkově chráněném areálu, který patří Vojenským lesům a statkům (VLS), otevřel Dům přírody Brd spolu s venkovní interaktivní expozicí pro malé i velké návštěvníky. Ta vykresluje místní chráněnou krajinnou oblast jako ostrov horské přírody uprostřed Čech.

Se zvířecími obyvateli okolních hustých lesů seznámí zvědavce rozšířená realita. „Projekt »S námi vám zvěř neuteče« představuje návštěvníkům jelena, lišku a puštíka. Do podzimu pak chceme otevřít okružní trasu od zámečku přes Kolvín, Padrťské pláně a vrchol Kočka, kde jim přiblížíme s využitím rozšířené reality také vojenskou historii Brd,“ řekl ředitel VLS Roman Vohradský.

Odolné lesy

Na chystané Třítrubecké naučné stezce zobrazí interaktivní mobilní aplikace na bývalých vojenských cvičištích armádní techniku, která se tu dříve pohybovala. Chybět nebude ani 3D model zámečku Tři Trubky či vnitřek historického srubu na dopadové ploše Jordán.

Průvodcem v aplikaci bude virtuální lesník nové generace. Ten představí nový přístup k lesnickému hospodaření, jehož cílem je ve středních Brdech měnit lesy na druhově, výškově i věkově pestré. „Budou mnohem odolnější vlivům klimatických změn. Lesy, v nichž chceme hospodařit přírodě blízkým způsobem,“ dodal Vohradský.

Ubytování v hájence

Na Třech Trubkách se rekreanti mohou též ubytovat v opravené hájence. K dispozici jim bude 11 lůžek v pěti stylově zařízených pokojích.

„Další ubytovací kapacity nabídne příští rok i samotný objekt zámečku po dokončení rekonstrukce vnitřních prostor. Ta by měla být hotova v druhé polovině příštího roku,“ dodal ředitel VLS Hořovice David Novotný.

Pěšky i na kole

Na Tři Trubky se návštěvníci dostanou po cyklotrasách 2252 a 8190. Od odstavného parkoviště ve Strašicích je sem zavede nová dvoukilometrová turistická stezka podél řeky Klabavy.

Dům přírody Brd, který provozuje obec Strašice, bude otevřen od dubna do září denně mimo pondělí od 10 do 11 a od 13 do 16 hodin. V zimní sezóně pak ve středu od 13 do 16, a v sobotu a neděli od 10 do 11 a od 13 do 16 hodin.

Ikonický zámeček

Ikonický zámeček nechal koncem 19. století na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka vystavět hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld. Romantický objekt navrhl vídeňský architekt italského původu Camillo Sita.

Ve 30. letech minulého století Tři trubky hostily prezidenty Masaryka i Beneše. Během německé okupace zde bydlel po sesazení z funkce vrchního velitele pozemních vojsk Wehrmachtu maršál Walther von Brauchitsch.

Vysocí vojenští hodnostáři a papaláši z ministerstva obrany sem mířili i po roce 1948. Pravidelně sem zajížděli i nejvyšší představitelé Varšavské smlouvy. Po zrušení vojenského újezdu před sedmi lety areál převeden do majetku Vojenských lesů. Ty hslíbily ho otevřít veřejnosti, a tak se nyní i stalo.

VIDEO: Trocha zimní nostalgie: Brdské lesy.

