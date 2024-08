Mladý řidič (18) narazil do altánu s dětmi: Pro jedno letěl vrtulník

Tři děti utrpěly četná poranění poté, co do altánu, ve kterém byly, v úterý 27. srpna odpoledne na Havlíčkobrodsku narazil osobní automobil. Osmnáctiletý řidič, který tvrdí, že nehodu zavinila technická závada, skončil v nemocnici.

K vážné dopravní nehodě došlo v úterý 27. srpna odpoledne na Havlíčkobrodsku, když osobní automobil narazil do dřevěného altánu, kde si hrály tři děti. Všechny děti byly převezeny do nemocnice s různými zraněními. Jedno z nich bylo letecky transportováno do Brna.

Nehoda se stala krátce před půl čtvrtou odpoledne na silnici mezi Lipničkou a Dolním Městem. Podle prvotního vyšetřování osmnáctiletý řidič škodovky nepřizpůsobil rychlost jízdy a vjel mimo komunikaci, přímo do altánu. Řidič dechovou zkoušku i test na drogy absolvoval s negativním výsledkem. Mladý muž uvedl, že došlo k technické závadě na vozidle. Toto tvrzení nyní prověřují znalci.

Vyšetřovatelé se snaží zjistit přesné příčiny nehody. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se kromě technické závady zaměří také na rychlost, kterou řidič jel, a případné další okolnosti, které mohly nehodu ovlivnit. „Další okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního prověřování a šetření bude pokračovat poté, co policisté budou mít k dispozici závěry znaleckého zkoumání vozidla,“ uvedla mluvčí pro TN.cz.