Dojemné rozloučení s Elsie: Dívka nepřežila masakr na party Taylor Swiftové

Rodina se rozhodla učinit z Elsieiny poslední cesty mimořádnou událost, aby připomenula radost a lásku, kterou jí dívka přinesla. Rodiče předem vyzvali smuteční hosty a všechny, kteří se chtěli s Elsie rozloučit, aby se oblékli do světlých barev na znamení oslavy jejího života. Bílý kočár tažený dvojicí běloušů přivezl ke kostelu rakev zahalenou plátnem ve světle pastelových barvách a vyzdobenou barevným věncem a velkou plyšovou hračkou. Vstupní portál kostela, před kterým byl položen růžový koberec, lemovaly nafouknuté barevné balonky a ve vzduchu poletovaly mýdlové bubliny.

„Od chvíle, kdy se rodiče dozvěděli o její existenci, nepřinášela jim nic jiného než štěstí. A život, který žila, byl skutečným odrazem lásky, kterou navzájem sdíleli,“ zaznělo ve smutečním projevu. Během piety si truchlící vyslechli mimo jiné báseň I am not really gone (Ve skutečnosti jsem neodešla), kterou přednesla reverendka Canon Anne Taylorová. „Když uslyšíš smích mých přátel a slova mé oblíbené písně, když se podíváš na zářící hvězdy, jsem stále zde,“ recitovala Taylorová.

Po pohřbu, který se nesl ve znamení vzpomínek na holčičku, smuteční průvod prošel kolem květinové výzdoby, kterou pomáhaly vytvořit děti. Poctu dívce kolonou červených vozidel vzdala i pošta Royal Mail, pro kterou pracuje otec Elsie. Společně s Elsie zemřely také devítiletá Alice da Silva Aguiarová a šestiletá Bebe Kingová, které měly pohřeb už dříve. Útočník děti napadl nožem v budově taneční školy, kde se konala akce inspirovaná americkou popovou hvězdou Taylor Swiftovou. Ta krátce poté uvedla, že ji událost šokovala.

Po vraždě dívek vypukly v Southportu a v dalších městech po celé Británii nepokoje vyvolané internetovými příspěvky, které mylně označily za pachatele islamistického migranta. Podezřelý teenager narozený v Británii byl mezitím obviněn a policie uvedla, že incident není považován za terorismus. Politici a policie dali následné násilnosti do souvislosti s internetovými dezinformacemi a ministryně školství Bridget Phillipsonová uvedla, že školáci se nyní budou učit, jak rozpoznat falešné zprávy a konspirační teorie.