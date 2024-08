Krvavá vražda v Austrálii: Matka podřízla krk vlastní dceři! Prý byla posedlá Satanem

Mladičká Sophie Wangová navštěvovala soukromou školu s výborným prospěchem. Zářná budoucnost nadějného děvčete vyhasla v momentě, kdy ji v oblasti Emerald Lakes v Carraře brutálně zavraždil člověk, kterému věřila nejvíce. Vlastní matka dceři podřízla krk. Jakmile tatínek Sophie dorazil domů, ihned si všiml zakrvaveného těla malé dcerky. Všemi silami se ji snažil pomoct a kontaktoval záchranku i policisty.

„Ta scéna byla neuvěřitelně šokující. Za mých 15 let práce detektiva je to jedna z nejvíce šokujících scén, které jsem kdy viděl.“ uvedl pro deník The Guardian dočasný inspektor Ken Elis. Záchranáři se pak dívenku pokoušeli oživit, ale bez úspěchu.

Zhruba čtyři hodiny trvalo policii matku dívky, která z místa činu zmizela, vypátrat. Seděla v autě pouze několik bloků od bydliště.Posléze kriminalisté na internetu objevili podivná videa, které Xuová zveřejnila několik hodin před vraždou.

V Kunratickém lese našli mrtvolu: Byla to vražda, řekla policie. Našla a zadržela podezřelého K tragické události se vyjádřil i ředitel školy, kam dívka chodila, Dan Brown a uspořádal pro Sophii bohoslužbu, na které se sešlo mnoho lidí. „Jsme touto událostí zdrceni a víme, že bude mít hluboký dopad na naši školní komunitu. Naše modlitby směřují k rodině a přátelům dítěte a vyjadřujeme hlubokou soustrast všem, kteří jsou touto tragédií zasaženi. Přestože slova nemohou zmírnit šok a bolest takové tragické ztráty, vězte, že na vás všechny myslíme a modlíme se za vás,“ završil srdceryvnou pietu Brown. Podle spolužáku byla Sophie jedno z nejchytřejších dětí na škole.