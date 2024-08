Čtyři kumpáni kradli v kempech: Nevadili jim spící rekreanti, sebrala je zásahovka

Povedená skupina fungovala prakticky jako rodinný podnik. Všichni pocházejí z jedné obce a nejmladší muž je synovcem nejstaršího. Jako zloději se činili náramně, v noci navštěvovali různé kempy po celém Česku.

„Dostávali se do chatek, stanů, karavanů a obytných přívěsů. Během uplynulých dvou měsíců měli vykrást 24 těchto obydlí a způsobit škodu za téměř 670 tisíc korun. Cizinci z obydlí, kde v tu dobu ve většině případů spali lidé, brali hlavně peníze a elektroniku,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Zloději si počínali tak nenápadně a tiše, že okradení se během jejich nezvané návštěvy nevzbudili a škody zjistili až později. Naposledy řádili chmatáci v kempu na Jičínsku. Pár hodin poté si pro ně došla do penzionu v Děčíně zásahovka. „Existoval předpoklad, že by mohli klást při zatýkání aktivní odpor, nebo že by dokonce mohli být tito cizinci i ozbrojeni,“ vysvětlila Kormošová.

Ukázalo se, že tři ze čtveřice za obdobnou zlodějinu skončili před třemi lety v Maďarsku za mřížemi. Nejmladší vyšel z kriminálu teprve letos na jaře. „Odsouzeni byli také v Itálii, Německu a Belgii. V České republice to bude pravděpodobně jejich premiéra,“ dodala mluvčí. Teď už zloději zpytují svědomí ve vazbě, hrozí jim až pět let v base. Policisté předpokládají, že počet skutků, které má čtveřice na svědomí, není konečný.