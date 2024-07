Zpět

na

Spousta dodávek, které se objevily začátkem prázdnin v Ostravě, přitáhlo pozornost nenechavého gaunera (30). Pustil se do jejich vykrádání, jenže to byl pěkný moula. Nejenže se do nich vkrádal "naslepo“, takže často nic nenašel, ale navíc se nechal jedním řidičem chytit přímo při činu.